Fransa’da binden fazla kişiyi barındıran göçmen kampı dağıtıldı

Fransa’nın kuzeyindeki Grande-Synthe kentinde binden fazla göçmenin kaldığı kamp dağıtılırken, 663 göçmen barınma merkezine götürüldü.

Fransa’nın kuzeydeki Dunquerke bölgesinde bulunan Grande-Synthe kentinde güvenlik güçleri, İngiltere’ye ulaşmak isteyen binden fazla göçmenin kaldığı kampı dağıttı. Operasyon, Dunquerke mahkemesinin "Grande-Synthe topraklarında bulunan arazilerden hak veya tapu olmayan sakinleri tahliye etme" kararının ardından düzenlendi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Talimatlarım üzerine güvenlik güçleri Grande-Synthe’deki yasa dışı göçmen kampını tahliye ediyor" ifadelerini kullandı.

Göçmenlere yardım derneği Utopia 56, tahliye işleminin "gerçek bir çözüm olmaksızın insanların dağılmasına ve susturulmasına yol açacağını" belirterek kampın dağıtılmasına tepki gösterdi.

663 göçmen, barınma merkezlerine götürüldü

Valilik, barınma merkezine gitmeyi kabul eden 663 göçmenin hem Nord bölgesinde hem de farklı bölgelerdeki merkezlere yerleştirileceğini duyurarak kaçakçılık veya suç faaliyetinde bulunduğundan şüphelenilen 35 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Parlamento raporu, Fransa’nın tutumunu eleştirdi

Fransız parlamentonun Göç Soruşturma Komisyonu da Fransa’nın göçmenlere yönelik politikası hakkında sert bir rapor yayımladı. 6 aydan fazla bir süren çalışmanın ardından sunulan 100 sayfayı aşkın raporda komisyonu başkanı Sebastien Nadot, Fransa yönetiminin göçmenlere "kötü muamele" gösterdiğini ifade ederek Fransız topraklarındaki göçmenlerin yaşam koşullarını ve haklarına erişimlerini eleştirdi.

Paris ve Londra hattında gerginlik büyüyor

Göçmenler yıllardır İngiltere’ye ulaşma umuduyla Hauts-de-France kıyılarına, Grande-Synthe ya da Calais gibi bölgelere akın ediyor. Aylardır Londra ve Paris arasındaki gerilimin artmasına yol açan göçmen geçişleri, geçtiğimiz perşembe günü bin göçmenin İngiliz topraklarına yasa dışı şekilde ulaşmasıyla daha da derinleşti. İngiltere İçişleri Bakanlığı bu sayının rekor olduğunu belirterek durumu "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti. İngiliz yetkililer bölgedeki kontrolü sağlayamadığı için Fransa’yı suçlarken, Fransa İçişleri Bakanı Darmanin ise dün "Fransa’nın İngilizlerden alacak dersi yok" şeklinde açıklama yapmıştı.

İngiltere’ye göre 2021’in başından bu yana 22 bin göçmen İngiltere’ye küçük teknelerle ulaşmayı başardı. Nord bölge valiliğine göre de 2021 başından bu yana 26 düzensiz göç kanalı dağıtıldı.