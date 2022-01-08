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Fransa’da "aşı kartı" protestosu

Fransa’da başta başkent Paris olmak üzere birçok kentte Covid-19 sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesine tepki gösteren aşı karşıtları yeni yılın ilk protestosu için sokağa indi.

Asayiş 08.01.2022, 19:28
Fransa’da "aşı kartı" protestosu

Fransa’da başta başkent Paris olmak üzere birçok kentte Covid-19 sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesine tepki gösteren aşı karşıtları yeni yılın ilk protestosu için sokağa indi.

Fransa’da 6 Ocak’ta Covid-19 sağlık kartının aşı kartına dönüştürecek yeni yasa tasarısının Ulusal Meclis’te kabul edilmesinin ardından aşı karşıtları başta başkent Paris olmak üzere birçok kentte sokağa indi. Başkentteki göstericiler, Louvre Müzesi yakınında bulunan Anayasa Konseyi önünde bir araya gelerek, yeni yılın ilk protestosunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u istifaya davet etti.

Göstericiler ellerinde, “Macron istifa” ve “Diktatör cumhurbaşkanı istemiyoruz” yazılı pankartlar taşırken, sık sık “Diktatörün ne olduğunu Romanya halkı çok iyi biliyor. Siz de Çavuşesku’nun durumunu biliyorsunuzdur” sloganı attı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protestoya, başkentteki yağmura rağmen binlerce kişi katıldı.

“Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum"

Cumhurbaşkanı Macron geçtiğimiz günlerde basına verdiği demeçte, aşısını yaptırmayan üzerinde sosyal hayatı kısıtlayıp baskı kurduklarını belirterek, “Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Strateji bu. Onları cezaevine göndermeyeceğim, zorla aşı yaptırmayacağım. Ama 15 Ocak’tan itibaren restorana gidemeyeceksiniz, artık (kafede) kahve içemeyeceksiniz, tiyatroya ve sinemaya gidemeyeceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Aşı kartı uygulamasının 15 Ocak’ta yürürlüğe girmesi bekleniyor

Fransa’da uzun süredir tartışmalara neden olan Covid-19 sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesine ilişkin yasa tasarısı, 6 Ocak’ta Ulusal Meclis’te yapılan ilk oylamada kabul edilmişti. Ulusal Meclis’in ardından Senato’ya sunulacak olan yasa tasarısının 15 Ocak’a kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor. 16 yaş üstü için geçerli olması planlanan aşı kartı uygulaması ile kafe, restoran, sinema, tiyatro ve müze gibi alanlara girişlerde sadece aşıların tamamlandığını gösteren belge sunulacak ve böylece negatif test sonucu artık geçerli olmayacak.

Öte yandan Fransa’da 5 Ocak’ta 332 bin 252 vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka kayıtlara geçmişti. Dün ise 328 bin 214 yeni vaka tespit edilmişti. Ülkede salgının başından bu yana 11 milyon 511 bin 452 kişide Covid-19 tespit edilirken, 125 bin 206 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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