Fransa’da aktivistler Ekolojik Geçiş Bakanlığının önüne duvar ördü

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Ekolojik Geçiş Bakanlığının önüne aktivistler tarafından sembolik duvar örülerek üzerine “Bakanlık kapandı, toprağı geri alalım" yazıldı.

Fransa’da Emmanuel Macron’un yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden iki gün sonra, hükümetin çevre konusundaki "eylemsizliğini" protesto etmek için Ekolojik Geçiş Bakanlığı önünde eylem düzenlendi. Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan bakanlık binası önüne aktivistler tarafından sembolik duvar örülerek üzerine “Bakanlık kapandı, toprağı geri alalım" yazıldı.

"Toprağa Dönüş" adı verilen eylemin, "dayatılmış kirleten projelere ve tehdit altındaki arazileri kurtarmayı" amaçladığı bildirildi.

Protestoya öncülük eden Terres de Luttes isimli grup sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Vaatlerine rağmen Fransa’da yüzlerce kirletici projeye izin veren Ekoloji Bakanlığını kapatmak için eylemler sürüyor. Hükümetin toprakları savunmasını beklemeyeceğiz ve hükümetin betonlaştırmaya devam etmek istediği toprakları kendimizi savunacağız" ifadelerini kullanarak, "Bir yandan sıfır karbon nötrlüğü vaatlerinde bulunup öte yandan yüzlerce kirletici projelere izin verip finanse edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Aktivistlerden biri Fransız basınına verdiği demetçe, “Artık bu hükümetin harekete geçmesini bekleyemeyiz. Vatandaşın İklim Konvansiyonu veya İklim Yasası sırasında yaptığımız gibi vaatlerine artık inanamayız. Harekete geçmenin ve toprağa geri dönmenin gerçekten zamanı geldi” dedi.