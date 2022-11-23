Fransa’da 14 yaşındaki kız çocuğu tecavüz edilerek öldürüldü

Fransa’da 31 yaşındaki saldırgan, 14 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürüp tecavüz ettiğini itiraf etti.

Fransa yine bir kız çocuğu cinayetiyle sarsıldı. Cuma günü Lot-et-Garonne bölgesindeki Tonneins kentinde okuldan eve dönerken kaçırılan 14 yaşındaki Venesa’nın öldürüldüğü belirtildi. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Fransız Romain Chevrel’in kız çocuğunu arabasına zorla bindirip kaçırdıktan sonra tecavüz ettiği, çocuğun cansız bedenini ise boş bir binaya bıraktığı ifade edildi. Chevrel’in ayrıca cinayetten önce bütün gün arabasında esrar içtiği kaydedildi. Olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerinden Chevrel’in kimliğinin tespit edildiği ve yakalandığı açıklandı. Cezaevine konulan zanlı suçunu itiraf ettiği ifadesinde, cinayeti planlamadığını ve kurbanı tanımadığını söyledi.

Tonneins Belediye Başkanı Dante Rinaudo olayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Venesa’nın Kolombiya asıllı olduğunu ve ailesinin kızlarını Fransa’ya taşınmadan önce birkaç yıl yaşadıkları İspanya’nın Grenada kentine defnetmek istediklerini söyledi. Aileye destek olmak için çevrimiçi bir bağış kampanyası başlattığını kaydeden Rinaudo, Cuma günü bir yürüyüş düzenleneceğini belirtti.

Kız arkadaşıyla yaşadığı ve bir aylık kız bebeği olduğu öğrenilen Chevrel’in 2006 yılında 15 yaşındayken bir çocuğa cinsel saldırıda bulunmaktan hüküm giydiği bildirildi.

Fransa’nın başkenti Paris’te Ekim ayında okuldan dönen 12 yaşındaki kız çocuğu Lola kaçırıldıktan sonra öldürülmüş ve cesedi bir kutunun içinde bulunmuştu. Akli dengesi yerinde olmadığı tahmin edilen baş şüphelinin Cezayirli bir kadın olduğu ve hakkında sınır dışı kararı olduğu ortaya çıkmıştı. Cinayetin ardından hükümetin göçmen politikası eleştirilmiş ve tartışmalara neden olmuştu.