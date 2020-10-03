Fransa ve İtalya’daki sellerde 2 ölü, 25 kayıp

Fransa ve İtalya sınırını vuran Alex fırtınası nedeni ile meydana gelen aşırı yağışlar sele neden oldu. Sel nedeni ile ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi ise kayboldu.

Fransa ve İtalya sınırındaki bölgeyi vuran Alex fırtınası nedeni ile meydana gelen aşırı yağışlar sele neden oldu. Fırtına ve sellerden etkilenen Nice şehri Belediye Başkanı Christian Estrosi yaptığı açıklamada, helikopter ile sellerden etkilenen bölgeleri incelerken, bir asırdan sonra bölgedeki en kötü sel felaketi yorumunu yaptı. Fransa ve İtalya’da meydana gelen seller nedeni ile ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi ise kayboldu. Yetkililer, Fransa’da en az 8 kişinin kaybolduğunu belirtirken, kaybolanların aralarında 2 itfaiyecinin olduğu düşünülüyor. Fransız basınında yer alan haberlerde, sel nedeni ile bölgedeki en az 100 evin zarar gördüğü yazıldı. Fransa Başbakanı Jean Castex etkilenen bölgeleri ziyaret ettikten sonra düzenlediği basın toplantısında, "Bugün gördüklerim beni şok etti" ifadelerini kullanırken, ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiğini ekledi.

Fransa Sivil Koruma Müdürü Jérémy Crunchant yaptığı açıklamada ise, bölgede yaşanan yağışların 3 Ekim 2015’te Fransız Rivierası’daki Cannes kenti ve çevresinde 20 kişinin ölümüne neden olan sellere neden olan yağışlardan fazla olduğunu aktardı.

İtalya’da ise 1’i itfaiyeci en az 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 17 kişinin ise kaybolduğu bildirildi. Kaybolanlar arasında Cuneo eyaletinde bulunan dağlara yürüyüş yapmaya giden 6 Alman vatandaşı bulunuyor. Piedmont bölgesindeki yetkililer, İsviçre sınırına yakın olan Sambughetto’da sadece 24 saatte 1 metrekareye 630 milimetre rekor yağış düştüğünü belirtti. Piedmont Bölge Şefi Alberto Cirio yaptığı açıklamada, hükümeti olağanüstü hal (OHAL) ilan etmeye çağırdı.

İtalya’da bulunan Po Nehri’ndeki su seviyesi ise aşırı yağışlar nedeni ile sadece 24 saatte 3 metre yükseldi.