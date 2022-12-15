Fransa-Fas maçı sonrası kutlamalarda can kaybı

Katar’da dün oynanan Fransa-Fas mücadelesinin ardından Fransa’nın Montpellier kentindeki kutlamalarda aracın altında kalan 14 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Katar’da devam eden Dünya Kupası heyecanı sürüyor. Dünyanın merakla izlediği dün gerçekleştirilen Fransa-Fas karşılaşması sonrası olaylar çıktı. Faslıların yoğun olarak yaşadığı Belçika’da sokaklar karışırken, Fransa’nın Fas’ı 2-0 yenerek adını finale yazdırmasının ardından Fransa’da gerçekleştirilen kutlamalar can kaybı ile sonuçlandı. Fransa’nın Montpellier kentindeki kutlamalarda Fransa bayrağının bulunduğu bir aracın üzerine gelen kalabalık grup bayrağı almak istedi. Aracın sürücüsünün de aracı ters yönde hareket ettirerek kabalığın üzerine sürmesi sonucu 14 yaşında bir genç aracın altında kaldı. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aracın sürücüsünün kaçak olduğu öğrenilirken, polis her yerde sürücüyü arıyor.