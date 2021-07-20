Fransa Başbakanı Castex’in konutu yakınında yangın çıktı

Fransa Başbakanı Jean Castex, Paris’teki konutunun yakınlarında bulunan bir binada çıkan yangın korkuttu.

Fransa’nın Fransa Başbakanı Jean Castex Paris’teki Matignon Sarayı’nın yakınlarındaki bir binada yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının Matignon Sarayı ulaşmadığını vurgulanırken, yaralı ve ölü olmadığını belirti. İtfaiye ekipleri, yangının meydana geldiği bölgeden uzak durulması çağrısında bulundu. İtfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altında alınırken, yangının neden çıktığıyla ilgili soruşturma sürüyor.