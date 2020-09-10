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Fotopakana bu sefer avokado hırsızları yakalandı

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE BİR BAHÇEDEN TOPLAMDA PİYASA DEĞERİ 32 BİN TL OLAN 4 BİN ADET AVOKADO ÇALAN VE KURULAN FOTOKAPANLA TESPİT EDİLEN 1’İ KADIN 4 ŞÜPHELİ JANDARMANIN SIKI TAKİBİ SONUCU YAKALANDI.

Asayiş 10.09.2020, 13:56
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Fotopakana bu sefer avokado hırsızları yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir bahçeden toplamda piyasa değeri 32 bin TL olan 4 bin adet avokado çalan ve kurulan fotokapanla tespit edilen 1’i kadın 4 şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Alanya’nın İsbatlı Mahallesi’nde kendisine ait bahçeden toplamda piyasa değeri 32 bin TL olan 4 bin adet avokado hırsızlığı yapıldığını İlhami Yetkin durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Demirtaş Karakolu ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, harekete geçti.

Hırsızlar fotokapana takıldı

Hırsızlık yapılan bahçeye fotokapan cihazları yerleştiren ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bir süre sonra aynı bahçeye hırsızlık yapmaya gelen 1’i kadın 4 şüpheli fotokapana takıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipleri hırsızlık şüphelisinin Halil K.(35) eşi Pembe K. (29), Haşim I. (53) ve E. G. (17) olduğunu tespit etti. Tespit üzerine jandarma Gazipaşa ilçesindeki sahilde Pembe K., Haşim I.’yi piknik yaptığı sırada Halil K.’yi gizlendiği adresinde E. G.’yi ise yaya olarak gezdiği sırada yakalayarak gözaltına aldı.

Karı-koca tutuklandı

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haşim I. ile E. G. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Halil K. ve eşi Pembe K. ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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