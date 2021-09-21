banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''
Milyoner'de büyük değişiklik!
Milyoner'de büyük değişiklik!
Trafik cezasını iptal ettirmek nasıl mümkün olur?
Trafik cezasını iptal ettirmek nasıl mümkün olur?
Şimdi kış turizmini geliştirmenin zamanı
Şimdi kış turizmini geliştirmenin zamanı

Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde sıkıştı

Beşiktaş’ta fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi savaş topunun içine sıkışan kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Şahsın sıkıştığı topun içindeki görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 21.09.2021, 15:01
Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde sıkıştı

Beşiktaş’ta fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi savaş topunun içine sıkışan kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Şahsın sıkıştığı topun içindeki görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda gezen bir kişi, fotoğraf çektirmek için burada bulunan Osmanlı dönemine ait tarihi savaş topunun içine girdi. Ancak hesapta olmayan bir şey oldu. Şahıs girdiği topun içinde sıkıştı. Topun içinden çıkmak için uzun süre uğraşan veren şahsın çabası sonuç vermeyince itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, tarihi savaş topunun ağız kısmında sıkışan kişiyi kurtardı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Barcelona 4 8
8. Osasuna 5 8
9. Mallorca 5 8
10. Rayo Vallecano 5 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 5 3
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0