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Fotoğraf çekmek uğruna canlarını hiçe sayıyorlar
SİİRT’TE BAZI VATANDAŞLAR, DEYR MEVKİNDE TEHLİKELİ ALANDA CANLARINI TEHLİKEYE ATARAK FOTOĞRAF ÇEKİYOR.
Asayiş 25.08.2020, 12:14
Siirt’te bazı vatandaşlar, kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan Deyr mevkisinde tehlikeli alanda canlarını tehlikeye atarak fotoğraf çekiyor.
Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen Botan Vadisi Deyr mevkisi, vatandaşların vazgeçilmez mekanı oldu. Bölgeye gelen vatandaşlar, canlarını tehlikeye atarak riskli bölgeye geçip fotoğraf çekiniyor. Tehlikeli alana geçen vatandaşların ölümle burun buruna gelerek fotoğraf çektirmesi pes dedirtti. Hiçbir güvenlik önlemi olmayan bölüme geçen vatandaşlar, metrelerce yükseklikte canlarını tehlikeye atarak fotoğraf çekiniyor.
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