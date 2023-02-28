Fotoğraf çekme bahanesiyle bileziği çalmaya kalktı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki bir kuyumcuya gelen S.K. isimli şahıs, bilezik modellerine bakmaya başladı. S.K.’nın, kuyumcuda çalışan bir şahsın kendisine gösterdiği bileziği, telefonu ile fotoğrafını çektikten sonra personelin elinden alarak kaçmaya çalışmasıyla birlikte; işyerinden ‘hırsız var’ sesleri yükseldi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaçarken durdurulmaya çalışılan ve bu esnada telefonunu düşüren S.K., vatandaşlar ve iş yeri sahipleri tarafından yakalanarak söz konusu kuyumcu dükkanına götürüldü. İş yerinden yapılan ihbar üzerine, olay yerine polis ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan S.K., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken; bilezik de kuyumcuya teslim edildi.

İlçede kuyumculuk yapan Tuncay Keskin, yaşanan olayı şöyle anlattı:

“Dükkâna gelen arkadaş, yoğunluktan faydalanarak bir bileziği alarak çarşı içine kaçmaya başladı. Ben de peşinden koştum ama yetişemedim. ‘Hırsız’ diye bağırınca iki tane genç, hırsızın peşinden koştular ve yakaladılar. Elinde de bilezik vardı zaten. Bir de yolda telefonunu düşürmüştü, almak için geri döndü, o arada da biraz zaman kazanmış olduk, sonrasında da bileziği aldık. İki tane genç arkadaşımıza teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar” dedi.