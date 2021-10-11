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Fotoğraf çekilirken uçurumdan düştüler: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da fotoğraf çekilmek isteyen iki arkadaş, Varda Köprüsü yakınındaki uçurumdan düştü. 21 yaşındaki genç kadın hayatını kaybederken, arkadaşı ise yaralandı.

Asayiş 11.10.2021, 21:34
Fotoğraf çekilirken uçurumdan düştüler: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da fotoğraf çekilmek isteyen iki arkadaş, Varda Köprüsü yakınındaki uçurumdan düştü. 21 yaşındaki genç kadın hayatını kaybederken, arkadaşı ise yaralandı.

Olay, Karaisalı ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi Varda Köprüsü yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mazlum Sözeri (25) ve Hatice Nur Karabulut (21) adlı iki arkadaş köprüde fotoğraf çekilmek istedi. Hatice ile Mazlum fotoğraf çekildikleri sırada dengelerini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Bir süre kimseye seslerini duyuramayan Hatice ve Mazlum’un yardım çığlıklarını daha sonra bölgedeki vatandaşlar duyarak jandarmaya bildirdi. Olay mahalline gelen jandarma ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı. İtfaiye ve AFAD ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Mazlum Sözeri ve Hatice Nur Karabulut’u düştükleri yerden çıkardı. Sağlık ekipleri genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Mazlum Sözeri ise Karaisalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sözeri’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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