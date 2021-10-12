Fotoğraf çekilirken uçurumdan düşerek ölen Hatice’nin cenazesi defnedildi

Adana’da kuzeniyle fotoğraf çekilmek isterken uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Hatice Nur Karabulut’un cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, Karaisalı ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi Varda Köprüsü yakınında meydana geldi. Hatice Nur Karabulut (21) Barcelona’da yaşayan kuzeni Mazlum Sözeri (25) ile Varda Köprüsü manzarasında fotoğraf çekilmek istedikleri sırada dengesini kaybetti. Mazlum, kuzeni Hatice’yi tutmaya çalıştığı sırada ikisi birlikte uçuruma yuvarlandı. Hatice Nur Karabulut olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Mazlum Sözeri de hastaneye kaldırıldı.

Genç kızın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı’na getirildi. Burada genç kızın babası Murat Karabulut, annesi Ayşe Karabulut gözyaşı döktü. Hatice’nin kız kardeşi Ahsen Karabulut da ablasının şef önlüğünü elinden bırakmadı. Hatice’nin bir arkadaşı da cenaze yıkanırken ’kardeşimi incitmeyin’ diyerek ağladı.

21 yaşındaki Hatice Nur Karabulut’un cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.