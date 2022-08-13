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Forkliftin altında kalan operatörü hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde forkliftin devrilmesi sonucu altında kalan operatörü hayatını kaybetti.

Asayiş 13.08.2022, 18:29
Forkliftin altında kalan operatörü hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde forkliftin devrilmesi sonucu altında kalan operatörü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kozlu ilçesi Taşabaca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki forklift devrildi. Devrilen forkliftin altında kalan operatörü O.A. hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti. Savcı incelemesinin ardından sürücünün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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