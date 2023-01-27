Florya’da restoranın bacasındaki yangın yan restorana sıçradı

Bakırköy Florya’da bir restoranın bacasında çıkan yangın, yan tarafta bulunan restoranın çatısına sıçradı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Bakırköy Florya sahildeki bir restoranda çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir kebapçı dükkanın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yanındaki restoranın çatısına sıçradı. Çalışanlar yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Çatı alevler arasında kaldı. İhbar üzerine Florya, Bakırköy ve Avcılar’dan takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Kimsenin yaralanmadığı yangında çalışanların panik anları ve çatının alevler arasında kaldığı anlar kameraya yansıdı. Yangın nedeniyle restoranlarda maddi hasar meydana gelirken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.