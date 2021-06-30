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Florida’da çöken binada can kaybı 16’ya yükseldi

ABD’nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından devam eden arama-kurtarma çalışmalarında 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması ile hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi.

Asayiş 30.06.2021, 19:21
Florida’da çöken binada can kaybı 16’ya yükseldi

ABD’nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından devam eden arama-kurtarma çalışmalarında 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması ile hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi.

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach’in kuzeyindeki sahil kasabası Surfside’da geçtiğimiz hafta kısmen çöken 12 katlı binada arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları 7’nci gününde de devam ediyor. Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava yaptığı açıklamada, ekiplerin 4 kişinin daha cansız bedenine ulaştıklarını ve hayatını kaybedenlerin sayısının 16’ya yükseldiğini duyurdu. Cava, hayatını kaybedenlerden 12’sinin ailesine haber verildiğini ifade ederek, 147 kişiden ise hala haber alınamadığını açıkladı.

Biden, Florida’ya gidecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden’ın yarın bölgeyi ziyaret etmeyi planladıklarını duyurdu.
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