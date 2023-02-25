Fitness eğitmeninin 760 bin lirasını gasp ettiler

Esenyurt’ta bir fitness eğitmeni otomobiline bineceği sırada hırsızların hedefi oldu. Eğitmenin silah tehdidi ile içinde 760 bin lira para bulunan çantasını gasp eden 4 kişi yakalandı.

Olay, 23 Ocak’ta saat 08.20 sıralarında Esenyurt Hürriyet Mahallesi Toygar Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, içinde 760 bin lira para bulunan çantayı alarak evden çıkan fitness eğitmeni O.C.K, otomobiline bineceği sırada dehşeti yaşadı. Beyaz renkli bir otomobilden inen şüpheliler, eğitmeni bıçak ve silah kullanarak tehdit ederek çantayı alıp otomobilin lastiklerini bıçakla patlayıp kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelilerin kaçtığı otomobil güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.Burdan yola çıkan ekipler, şüphelilerin otomobili park ettikleri yer ve girdikleri adresi tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, H.K. (25), İ.K. (26), Ö.Ş (23) ve F.Y (26) gözaltın aldı. Şüphelilerden oto tamirciliği yapan H.K ve oto yıkamacılığı yapan İ.K’nın 7 suç kaydı olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.