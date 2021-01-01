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Fıstık tüccarının sır ölümü
Gaziantep’in Nizip ilçesinde fıstık tüccarı Mehmet Kılıç, 5. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre intihar ettiği düşünülen Kılıç’ın olaydan önce oğlunu arayarak helallik istediği öğrenildi.
Asayiş 01.01.2021, 17:25
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Gaziantep’in Nizip ilçesinde fıstık tüccarı Mehmet Kılıç, 5. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre intihar ettiği düşünülen Kılıç’ın olaydan önce oğlunu arayarak helallik istediği öğrenildi.
Nizip İlçesi Fıstık Hali esnaflarından Mehmet Kılıç, sabah saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi’nde 5. katta bulunan evinin balkonundan yere çakıldı. Yakınlarının ve komşularının sesi duyması üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından park halindeki aracının yanında bulunan Mehmet Kılıç’ın öldüğü belirlendi. Yapılan otopsi ve işlemlerinin ardından İş adamı Kılıç’ın cenazesi Alhacı Mahalle Mezarlığı’nda defnedildi.
Kılıç’ın ölmeden önce oğlunu arayarak helallik istediği öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ilk bilgiler iş adamının son dönemlerde psikilojik sorunları bulunduğu ve intihar ettiği yönünde olurken neden intihar ettiği ise henüz bilinmiyor.
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