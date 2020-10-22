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Fıstık bağındaki yangında onlarca ağaç hasar gördü

SİİRT'TE FISTIK BAHÇESİNDE HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENDEN DOLAYI YANGIN ÇIKTI. YANGINDA BİRÇOK FISTIK AĞACI HASAR GÖRDÜ.

Asayiş 22.10.2020, 16:52
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Fıstık bağındaki yangında onlarca ağaç hasar gördü

Siirt’te fıstık bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında birçok fıstık ağacı hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Siirt kent merkezi Şeyh Süleyman Mezarlığı karşısındaki bağda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Siirt Belediyesine ait itfaiye ekipleri bölgeye giderek yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 3 hektar alanda etkili olan yangında birçok fıstık ağacında hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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