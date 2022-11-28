Fişekleri stada böyle soktular: O anlar kamerada

İzmir derbisinde çıkan olaylardan dolayı yarıda kalan Göztepe-Altay maçında bir kişinin yaralanmasına neden olan fişeklerin, Özel Alo Ses Ambulans Şirketi çalışanları tarafından stada sokulma anı ortaya çıktı. Öte yandan, ambulans şoförünün emniyetteki ilk ifadesi de ortaya çıktı. Fişekleri taraftarlara teslim eden ambulans şoförü A.G.’nin, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’dan kaydı olduğu da belirlendi.

Spor Toto 1. Lig’in 15. hafta mücadelesinde Göztepe ve Altay, İzmir derbisinde karşı karşıya geldi. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ederken, maçın 19. dakikasında Altaylı taraftarların bulunduğu bölümden, Göztepeli seyircilerin olduğu alana işaret fişeği atıldı. İşaret fişeği, sarı-kırmızılı taraftar Mehmet Çakır’ın yüzüne isabet etti. Kanlar içinde kalan yaralı taraftara, hemen sağlık görevlileri müdahale etti. Bu sırada maçın durduğu dakikalarda tribünden sahaya atlayan Göztepeli bir taraftar, korner direğini yerinden sökerek ambulansın önündeki Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e saldırdı. Yerde kalan Altay kalecisi Özenç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maçın hakemi Emre Kargın’ın da isteğiyle iki takım futbolcuları soyunma odasına gitti.

Fişeklerin stada sokulma anı kamerada

Öte yandan, İzmir Valiliğinden olaylı Göztepe-Altay derbisi sonrası gece yarısı açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, sis ve işaret fişeğini statta görevli Özel Alo Ses Ambulans Şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve konuyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı, tribünde ise suç unsuru malzemeleri kullanan 21 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Fişeklerin özel ambulans firmasının çalışanları tarafından stada sokulma anı ise stadın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde A.G. ve H.K. adlı 2 kişinin, sırt çantalarıyla stada giriş yaptığı anlar görüldü.

Maçtan 1 gün önce planlanmış: Ambulansın aranmamasından yararlanmışlar

Ayrıca ambulans şoförü A.G.’nin polisteki ilk sözlü ifadesi de ortaya çıktı. A.G.’nin verdiği bilgiye göre, maçtan bir gün önce buluşan taraftar grubu, stada işaret fişeklerini götürmeye karar veriyor. Kimlikleri belirlenerek gözaltına alınan 4 şüpheli, fişekleri Kemeraltı’ndan aldıktan sonra çanta içerisinde ambulans şoförüne teslim ediyor. Görevliler, ambulansın aranmamasından yararlanarak fişekleri içeriye alıyor, sonra da içeriden bir taraftar çantayı alarak fişekleri taraftarlara dağıtıyor. Gözaltındaki F.E. ise maç sırasında Göztepe tribününe doğru fişeği ateşliyor.

Şoförün ’Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’dan kaydı var

Ambulans şoförü A.G. ifadesinde, "Bana gelip teklif ettiler, ben de kabul ettim. Sonra fişekleri içeriye aldım. Misafir takımın tuvaletinden biri gidip alacaktı onu, kimin aldığını bilmiyorum" dedi.

Öte yandan, gözaltındaki ambulans şoförünün, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’dan kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Sürücünün daha önceki maçlar sırasında olay çıkardığı belirlendi.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığının konuyla ilgili müfettiş atadığı, İl Sağlık Müdürlüğünün de Özel Alo Ses Ambulans Şirketi hakkında soruşturma başlattığı bildirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan toplam 21 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.