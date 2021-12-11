Fırtınaya denizin ortasında yakalandılar

Bursa-İstanbul seferini yaparken fırtınaya denizin ortasında yakalanan deniz otobüsünde yaşanan korku dolu anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beşik gibi sallanan deniz otobüsündeki yolcuların bir kısmı fenalaşıp yerlere yatarken çığlık atıp can yeleği giyen yolcuların korku dolu anları anbean kameraya yansıdı.

Eminönü - Mudanya arasında dün akşam sefer yapan deniz otobüsü, fırtına nedeniyle uzun süre sallandı. Sağa sola yatan deniz otobüsü dakikalarca denizin ortasında beşik gibi sallandı. Yaklaşık 200 yolcu, tedbir amaçlı can yeleği giydi. Panik yaşayan yolcular, çığlık atarken, bazıları fenalaştı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, bazı yolcuların koltuklara güçlükle tutunduğu ve midesi bulunanların ise tuvalet önünde kuyruk oluşturduğu görüldü.