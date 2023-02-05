Fırtınaya dayanamayan ağaç taksinin üzerine devrildi

Rüzgar ve fırtına nedeniyle yol kenarındaki ağaçlardan biri, seyir halindeki taksinin üzerine düştü. Yol ortasında ağacın üzerine devrilmesiyle duran taksi trafik akışını da aksattı.

İstanbul’da etkili olan yoğun rüzgar ve fırtına nedeniyle Fatih ilçesi Vatan Caddesi’nde bir ağaç, seyir halindeki taksinin üzerine düştü. Taksinin üzerine ağaç düşmesi nedeniyle trafikte aksaklık meydana geldi. Kaza görüntüsü, seyir halinde olan diğer şoförlerin cep telefonu kamerasına yansıdı.