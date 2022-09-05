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Fırtınanın devirdiği ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü
Kocaeli’de aniden etkisini gösteren fırtınadan dolayı devrilen ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü.
Asayiş 05.09.2022, 16:10
Kocaeli’de aniden etkisini gösteren fırtınadan dolayı devrilen ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü.
Olay, Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi 46. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden gelen fırtınadan dolayı bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç, M.B.’ye ait 41 ACJ 537 plakalı otomobilin üzerine düştü. Araçta kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Çevredekiler, yaşanan olay sonrasında durumu yetkililere ve araç sahibine haber verdi. Adrese gelen ekipler, vinç yardımıyla ağacı otomobilin üzerinden kaldırdı. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.
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