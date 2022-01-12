Fırtınanın bıraktığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Kırklareli’nde dün gece etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle birçok evlerin açısı uçtu, otomobillerde hasar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından dün gece saatte 106 kilometre çıkan fırtına nedeniyle Kırklareli’nde evlerin çatılar uçtu, camları patladı ve ağaçlar devrildi. Fırtınanın şiddetli bir şekilde etkili olmasıyla kentte bulunan bazı evlerin çatıları uçarken, bazı dükkanların ise camları indi. Şehirde bulunan bazı ağaçlarda şiddetli fırtınaya dayanamayıp devrildi.

Öte yandan etkili olan fırtına sebebiyle kent merkezi ve Kofçaz ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.