Fırtınalı havada kano ile denize açılan Alman turisti balıkçı teknesi kurtardı

Antalya’da fırtınalı havada kanoyla denize açılan alman turist boğulma tehlikesi yaşadı. Turistin yardımına yetişen balıkçı teknesi sayesinde kurtarıldı.

Olay, Serik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fırtınalı havada kanoyla denize açılan Alman turist bir süre sonra fırtınanın etkisini arttırmasıyla alabora oldu. Denizde mahsur kalan turisti gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri bölgeye yetişti. Sahil güvenlik ekiplerinin talebi üzerine Alman turistin yardımına ise balıkçı teknesi yetişti. Balıkçı tekesi denizin ortasında mahsur kalan turisti kurtararak karaya çıkarttı. Ambulans ile ilk müdahalesi gerçekleşen turist hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.