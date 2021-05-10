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Fırtınada sürüklenen çöp konteyneri güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtına nedeniyle sürüklenen bir çöp konteyneri güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 10.05.2021, 13:56
Fırtınada sürüklenen çöp konteyneri güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtına nedeniyle sürüklenen bir çöp konteyneri güvenlik kamerasına yansıdı.

Kent merkezinde iki gün önce meydana gelen fırtınada da birçok evin çatısı uçmuş, araçlar zarar görmüştü. İftar saatinde bir anda oluşan fırtına önüne ne geldiyse sürüklemiş birçok yerde maddi hasara yol açmıştı. O güne ait yeni bir görüntü ortaya çıktı. Kent merkezinde bulunan bir benzin istasyonunda çöp konteynerinin sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde fırtınanın etkisiyle çöp konteynerinin hızla sürüklendiği ve bir çalışanın çöp konteynerini tutmaya çalıştığı görüldü. Çalışanın çabaları yetersiz kalınca çöp konteyneri bir araca çarparak maddi hasara neden oldu.
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