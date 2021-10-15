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Fırtınada sallanan ağaç yoldan geçen vatandaşın üzerine böyle devrildi
İzmir’de fırtınanın şiddeti ile sallanan ağaç yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Asayiş 15.10.2021, 21:39
İzmir’de fırtınanın şiddeti ile sallanan ağaç yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.