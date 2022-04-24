Fırtınada evin üzerine uçan ağılın çatısı AFAD tarafından kaldırıldı

Aksaray’da geçtiğimiz günlerde fırtınada yerinden koparak hemen yanı başındaki evin çatısına uçan ağılın çatısı, Afet Acil Durum (AFAD) ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Geçtiğimiz günlerde Aksaray’da etkili olan fırtına birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Fırtına nedeniyle kent genelinde birçok çatı yerinden koparak uçtu. Karayollarında adeta kum fırtınasının yaşandığı ve görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü fırtınada, merkeze bağlı Yanyurt köyünde 80 yaşındaki Sultan Göküzüm’e ait ağılın çatısı yerinden koparak hemen yanında bulunan evin üzerine uçtu. Fırtınanın ardından günlerdir vatandaşların mağduriyetlerini gidermeye çalışan AFAD Müdürlüğü ekipleri, yaşlı kadının evine gitti. Ekipler hummalı bir çalışma ile uçan çatıyı evin çatısının üzerinden kaldırdı. Yaşlı kadının mağdur olmaması için çatıyı tamir eden AFAD ekipleri, çatıyı tekrar ağılın üzerine yerleştirecek.

Köy halkı, yaşanan olumsuzluklarda kendilerini yalnız bırakmayan AFAD ekibine teşekkür etti.