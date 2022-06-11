banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret

Fırtınada devrilen araç iki otomobilin üzerine düştü

Ankara’da şiddetli fırtınanın devirdiği ağaç park halinde duran iki otomobilin üzerine düştü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Asayiş 11.06.2022, 18:32
Fırtınada devrilen araç iki otomobilin üzerine düştü

Ankara’da şiddetli fırtınanın devirdiği ağaç park halinde duran iki otomobilin üzerine düştü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Olay, Keçiören ilçesine bağlı Kızlarpınarı Caddesi’nde meydana geldi. Etkisini artıran fırtına cadde üzerine duran bir ağacı devirdi. Devrilen ağaç park halinde 34 CTV 076 ve 19 US 165 plaka iki aracın üzerine düştü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

“Fırtına ağaçları devirdi”

Olayın görgü tanıklarından Metin Sakal, “Belediye aslında daha önce budama yapmaya gelmişti ama araba olduğu için budama yapamadı. Bugün de şiddetli bir gök gürültüsü, dolu ve ardından da fırtına ağaçları devirdi. Baktık ağaçlar arabanın üzerine devrilmiş. Rüzgar vardı, aşırı dolu da yağdı. Sonuç bu şekilde. Zaman zaman dükkanları da su basıyor” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur