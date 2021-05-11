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Fırtına, şehit annesinin evinin çatısını uçurdu

Malatya’nın Darende ilçesinde etkili olan fırtına, şehit annesinin evinin çatısını uçurdu.

Asayiş 11.05.2021, 15:15
Fırtına, şehit annesinin evinin çatısını uçurdu

Malatya’nın Darende ilçesinde etkili olan fırtına, şehit annesinin evinin çatısını uçurdu.

İlçenin Heyiketeği Mahallesi Çınar Sokak’ta oturan Zeynep Yıldırım’ın (83) evinin çatısı fırtına nedeniyle zarar gördü. Evin çatısında bulunan güneş enerjisi sisteminin de fırtınadan zarar gördüğü belirtildi.

Şehit İbrahim Yıldırım’ın annesi Zeynep Yıldırım yaşlı olması nedeniyle hasar gören çatı konusunda bir şey yapamazken, yaşlı kadının torunları çatının tamamen uçmaması için bazı sac bölümlerini bağlamaya çalıştığı bildirildi.

Zeynep Yıldırım’ın kızı, şehidin ablası Elif Işık da aniden çıkan fırtınanın çatı ile çatıdaki güneş enerjisi sisteminin devrilmesine neden olduğunu dile getirdi.
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