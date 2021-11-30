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Fırtına direkleri ve ağaçları devirdi
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde akşam üzeri etkili olan fırtınada elektrik direği ve ağaçlar devrildi.
Asayiş 30.11.2021, 19:39
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde akşam üzeri etkili olan fırtınada elektrik direği ve ağaçlar devrildi.
Zonguldak’ta fırtına etkili olmaya devam ediyor. Zonguldak’ın Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi’nde akşam üstü etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetini artıran fırtına nedeniyle elektrik direği devrildi. Kopan teller direğin altında bulunan kamyonetin üstüne düştü. Tellerin düşmesiyle kıvılcımlar çıkarken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.