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Fırtına Avşa Adası’nda teknelere zarar verdi

Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası’nda etkili olan fırtına nedeniyle sahile bağlı teknelerde maddi hasar oluştu.

Asayiş 31.08.2022, 19:09
Fırtına Avşa Adası’nda teknelere zarar verdi

Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası’nda etkili olan fırtına nedeniyle sahile bağlı teknelerde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Marmara Denizi’nde etkili olan fırtına Balıkesir’in Marmara ilçesi Avşa Adası’nda maddi hasara neden oldu. Sahile bağlı bazı tekneler fırtına ve oluşan dev dalgalar ile zarar gördü. Fırtına nedeniyle sahil bölgesindeki teknelerde hasar oluştu.

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