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Fırtına ağacı devirdi: 1 yaralı

Elazığ’da etkili olan fırtına sonrasında ağaç devrildi. Ağacın altında kalarak yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.

Asayiş 12.06.2022, 18:52
Fırtına ağacı devirdi: 1 yaralı

Elazığ’da etkili olan fırtına sonrasında ağaç devrildi. Ağacın altında kalarak yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.

Olay, kentin en işlek caddelerinden olan Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent genelinde etkili olan fırtınaya dayanamayan bir ağaç devrildi. Devrilen ağacın altında kalan bir kişi ise yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastane kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çevre güvenliği alan belediye ekipleri, ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

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