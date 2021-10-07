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Fırında çıkan yangın evlere sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı

Afyonkarahisar’da bir köy fırınında çıkan yangın evlere sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı.

Asayiş 07.10.2021, 15:59
Fırında çıkan yangın evlere sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı

Afyonkarahisar’da bir köy fırınında çıkan yangın evlere sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı.

Yangın, Çay ilçesine bağlı Karamık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Kurnaz’a ait fırında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın çevredeki evlere sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı. Yangını gören çevredeki köylülerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri geldi. Yangının söndürülmesi için Çay ilçe merkezi başta olmak üzere Pazarağaç ve Karacaören itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi. Rüzgarın etkisiyle söndürülmesi zorlaşan yangın 2 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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