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Fırıncı ile çalışanı arasındaki kavga kanlı bitti

Kocaeli’de fırıncı ile çalışan arasındaki tartışma kanlı bitti. Çalışanına işten kaytardığını söyleyen fırıncı bıçaklandı.

Asayiş 20.07.2022, 12:38
Fırıncı ile çalışanı arasındaki kavga kanlı bitti

Kocaeli’de fırıncı ile çalışan arasındaki tartışma kanlı bitti. Çalışanına işten kaytardığını söyleyen fırıncı bıçaklandı.

Olay, Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi İstanbul Caddesi’nde bulunan bir fırında meydana geldi. İddiaya göre, fırıncı M.D., dükkanda çalışan A.A.’nın işten kaytardığını düşününce ikili arasında kavga çıktı. Büyüyen kavgada A.A., bıçakla fırıncı M.D.’yi yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne verilen ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı M.D., sağlık ekiplerince ambulansa alınıp Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. A.A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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