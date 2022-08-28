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Fırat Nehri’ne giren çocuk boğuldu
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri’ne giren yabancı uyruklu çocuk boğuldu.
Asayiş 28.08.2022, 18:14
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri’ne giren yabancı uyruklu çocuk boğuldu.
Edinilen bilgiye göre olay, Birecik’in Sahilyolu Caddesi yakınlarında yaşandı. Serinlemek için Fırat Nehri’ne giren 13 yaşındaki Ali Muhammed akıntıya kapıldı. Çocuğun gözden kaybolduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen dalgıç polisler, yaptıkları aramada çocuğun cansız bedenine ulaştı.
Çocuğun yakınları sudan çıkartılan cesedin yanına gitmek isterken, sınır krizi geçiren yakınları çevredekiler ve polis sakinleştirmeye çalıştı. Sudan çıkartılan çocuğun cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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