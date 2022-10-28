Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda teröre geçit yok! 13 PKK'lı etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı sosyal meyda hesabından, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahl ı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.