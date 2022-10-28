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Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda teröre geçit yok! 13 PKK'lı etkisiz
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Asayiş 28.10.2022, 10:55
Milli Savunma Bakanlığı sosyal meyda hesabından, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.