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Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda teröre geçit yok! 13 PKK'lı etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Asayiş 28.10.2022, 10:55
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda teröre geçit yok! 13 PKK'lı etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı sosyal meyda hesabından, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.

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