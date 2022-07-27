Fırat Kalkanı şehidinin ailesine acı haber verildi

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu’nun Ankara’da yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehidin Keçiören’de eşiyle yaşadığı ev ile Altındağ’daki babaevinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu 25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu şehit oldu. Acı haber şehidin Ankara Keçiören’de yaşayan eşine ve Altındağ’daki babaevine sağlık ekipleri eşliğinde ulaştırıldı. Taziye evlerine ziyarette bulunan mahalle sakinleri acılı aileyi yalnız bırakmadı. İlçe belediyeleri tarafından kurulan taziye çadırlarında şehit için Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Ailenin tek evladı olan Yoğurtçu’nun 2 yıldır evli olduğu öğrenildi. 5 yıldır görevde olan Yoğurtçu’nun 11 aylık bir erkek çocuğu olduğu, çatışmadan 8 saat önce eşiyle telefonda görüştüğü ve 3 gün sonra Ankara’ya izne geleceğini söylediği öğrenildi.

“Çok centilmen bir delikanlıydı”

Şehidin akrabalarından Mahir Yılmaz, Mevlüt Yoğurtçu’nun hep şehitlik mertebesinden söz ettiğini söyleyerek, “Şehidimiz bir kere buraya izne gelmişti. O zaman görüşmüştük. Geliyordu gidiyordu hep, ailesiyle görüşüyordu. İzne geleceğini duydum. Ailesi buradaydı. Bir tane erkek çocuğu vardı. 2 senedir evliydi, çocuğu vardı. 5 senedir görev yapıyordu. Çok centilmen bir delikanlıydı. Lafını sözünü bilirdi. Büyüğünü küçüğünü sayardı. Doğduğundan beri tanırdım, çok efendiydi. ‘Belki ben de şehit olurum’ derdi. Takdiri ilahiymiş demek ki” dedi.

Şehidin bir diğer yakını Nevzat Taban, “Şehidimizi en son bundan önceki Kurban Bayramı’nda görmüştüm. Ailesiyle devamlı irtibat kuruyordu. Hatta 6 saat önce aramış ailesi ama haber alamamış. Ailesi burada oturuyordu. 7-8 aylık bir bebeği vardı” ifadelerini kullandı.