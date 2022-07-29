banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Süper Lig’in ilk 2 hafta programı değişti
Süper Lig’in ilk 2 hafta programı değişti

Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Asayiş 29.07.2022, 12:53
Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlerin taciz atışları Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından cezasız kalmadı. Taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Yorumlar (0)
29°
az bulutlu