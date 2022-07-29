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Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Asayiş 29.07.2022, 12:53
Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlerin taciz atışları Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından cezasız kalmadı. Taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.