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Firari uyuşturucu taciri bağ evinde yakalandı

Antalya’da jandarma tarafından yapılan operasyonda hakkında uyuşturucu imal ve ticareti yapmak suçundan 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Asayiş 24.09.2021, 18:06
Firari uyuşturucu taciri bağ evinde yakalandı

Antalya’da jandarma tarafından yapılan operasyonda hakkında uyuşturucu imal ve ticareti yapmak suçundan 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Ortaca İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Ç.B.’nin Ovacık Yaylası’nda bulunan bağ evinde saklandığı bilgisini alan jandarma harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri, Kemer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Kemer JASAT Timi ile müşterek olarak yapılan çalışmada şüpheli bulunduğu bağ evinde yakalandı. Ç.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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