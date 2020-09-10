Firari şahıs jandarmadan kaçamadı
İKİ KİŞİ ARASINDA 20 GÜN ÖNCE YAŞANAN TARTIŞMA SONRASI ÇIKAN KAVGADA YANINDAKİ SİLAHI ATEŞLEYEN S.Ç.’Yİ YARALAYAN ŞAHIS DÜZCE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNİN AMANSIZ TAKİBİ SONUCUNDA YAKALANDI. ŞAHIS TAMAMLANAN İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ÇIKARTILDIĞI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANARAK CEZA EVİNE GÖNDERİLDİ
Düzce merkeze bağlı Pınarlar köyünde 20 gün önce iki kişi arasında yaşanan kavgada T. S. isimli şahsı tabanca ile yaralayıp kaçan S.Ç. isimli şahıs jandarma ekiplerinin takibi sonucunda yakalandı. Şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Olay, 22 Ağustos 2020 tarihinde Düzce merkeze bağlı Pınarlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pınarlar köyünde T. S. ile S. Ç. arasında köy meydanda tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda S. Ç. yanında taşıdığı tabanca ile T. S.’ye ateş ederek yaraladı. Olayı ardından kaçan S. Ç.’nin yakalanması için Düzce İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri ile birlikte ortak çalışma başlatıldı. Yapılan detaylı çalışma soncunda S. Ç. yakalanarak Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan S. Ç. daha sonra adliyeye götürülerek hakim karşısına çıkartıldı. Yapılan mahkeme sonucunda S. Ç. tutuklanarak Cezaevine gönderildi.
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