Firari hükümlü JASAT ekiplerinden kaçamadı

Diyarbakır’da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü JASAT timleri tarafından yakalandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar çerçevesinde yapılan titiz çalışmalar sonucunda “Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. isimli şüpheli, Yenişehir ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.