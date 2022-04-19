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Firari FETÖ’cü jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı
Trabzon’da firari FETÖ üyesi jandarma ekipleri tarafından Ortahisar ilçesinde saklandığı evde yakalandı.
Asayiş 19.04.2022, 10:14
Trabzon’da firari FETÖ üyesi jandarma ekipleri tarafından Ortahisar ilçesinde saklandığı evde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle aranmakta olan H.A.T. ’yı Ortahisar ilçesinde saklandığı evde kıskıvrak yakalayarak adli makamlara teslim etti. H.A.T çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na konuldu.