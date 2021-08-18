Firari FETÖ’cü hakim saklandığı evde yakalandı

Ankara’da polis ekipleri, aranma kaydı bulunan eski Danıştay Üyesi Hasan Hüseyin Y.’yi saklandığı adreste yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekibin yaptığı çalışmada Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme suçundan aranma kaydı bulunan Eski Danıştay Üyesi Hasan Hüseyin Y. Ankara’nın Etimesgut ilçesinde kayıtsız adreste saklandığı tespit edildi. Özel ekiplerce yapılan çalışmalar sonrası şahıs saklandığı adreste yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.