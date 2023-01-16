Firari cinayet zanlısı saklandığı evde yakalandı

Düzce’de 11 ay önce amcasının tartıştığı kahvehane işletmecisini silahla vurarak öldüren katil zanlısı, Sakarya’da saklandığı evde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gümüşova’daki bir kahvehanede 19 Mart 2022’de meydana gelen olayda, Murat Uyar (42) ile Muhammet G. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesiyle Muhammed G.’nin yeğeni Güven G., Uyar’ı silahla vurarak öldürmüştü. Cinayetin ardından kayıplara karışan Güven G., 11 aydır polis ekipleri tarafından aranıyordu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 11 aydır sürdürdükleri teknik takibin ardından Güven G.’nin Sakarya’da bir evde gizlendiğini tespit etti. Güven G., polis ekiplerinin operasyonuyla saklandığı evde yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Güven G., tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.