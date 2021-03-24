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Firari 3 FETÖ’cü başkentte yakalandı

Ankara’da terör örgütü FETÖ’nün iki farklı gaybubet evinde saklandığı tespit edilen 3 şahıs düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 24.03.2021, 10:49
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Firari 3 FETÖ’cü başkentte yakalandı

Ankara’da terör örgütü FETÖ’nün iki farklı gaybubet evinde saklandığı tespit edilen 3 şahıs düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ firarilerinden eski Emniyet Müdürü Murat Bahtiyar ile öğretmen eşi Çiğdem Bahtiyar’ın Ankara’daki gaybubet evinde saklandığı tespit eden polis ekipleri düzenledikleri operasyon ile FETÖ’cü çifti yakalayarak gözaltına aldı. Bir diğer FETÖ firarisi eski Binbaşı Sabri Işlak’ta saklandığı gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alındı.
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