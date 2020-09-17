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Finlandiya’da Aila Fırtınası 80 bin haneyi elektriksiz bıraktı

FİNLANDİYA'NIN BATI KESİMİNDE ETKİLİ OLAN AİLA FIRTINASI, 80 BİN HANEDE ELEKTRİK KESİNTİSİNE NEDEN OLDU.

Asayiş 17.09.2020, 14:59
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Finlandiya’da Aila Fırtınası 80 bin haneyi elektriksiz bıraktı

Finlandiya’nın batı kesiminde etkili olan Aila Fırtınası, 80 bin hanede elektrik kesintisine neden oldu.

Finlandiya’nın batısını vuran Aila Fırtınası, hayatı olumsuz etkiledi. Rauma bölgesinde etkili olan şiddeti fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken, elektrik hatları da zara gördü. Kıyı boyunca demirli halde bulunan teknelerde de hasar oluşurken, yetkililer vatandaşlara dışarı çıkmama uyarısında bulundu. Ülkenin batı kısımını vuran Aila Fırtınası, orta ve güney kısımlara yöneldi ve şiddetli yağmura neden oldu. Rüzgarın hızının saatte 125 kilometreye ulaştığı belirtilirken, fırtınadan etkilenen bölgelerde toplam 80 bin hanenin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Fırtınanın ilerleyen saatlerde başkent Helsinki’ye ulaşarak Baltık Denizi üzerinden Estonya’ya ilerlemesi bekleniyor. Estonya’da hava durumu servisi, bugün "son derece kuvvetli rüzgarlar" beklendiği konusunda halka uyarı yaptı.

Baltık Denizi’nin kuzeyinde Bothnia Körfezi’nde Finlandiya ile İsveç arasında faaliyet gösteren feribot şirketleri ile Finlandiya ve Estonya, bugün yapılması planlanan çoğu seferini iptal etti.

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