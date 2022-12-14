Finike’de sel sularının yıktığı evden kurtarılan çocukların babası: "Allah, devletten razı olsun"

Antalya’nın Finike ilçesinde geçtiğimiz gün yaşanan sel felaketinde, suların yıktığı evden kurtarılan Suriye uyruklu 4 çocuğun babası konuştu. Baba Necmeddin Cezeri, "Allah, devletten razı olsun. Mal mülk gitsin, önemli değil. Bu dünyada çocuklar yanımda olsun, başka bir şey istemem” dedi.

Antalya’nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkisini artıran yağmurun sele dönmesi sonucu birçok ev, sera ve iş yeri sulara teslim olmuştu. Finike’de de taşan sular bir Suriyeli ailenin evine girmiş ve o sırada evde bulunan Muhammed Emir Cezeri (4), Zuhey Cezeri (7), Halit Cezeri (9), Melek Cezeri (3) ve Rim Ibrahim (27) isimli çocuklar; vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarılarak Finike Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Tedavileri yapılan çocuklar gözetim altında tutulurken, çocukların babası Necmeddin Cezeri, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuştu.

"Çocuklarımın birinin eli kırık, diğerinin de yüzünde yaralanma var"

Sel anında evde olmadığını aktaran baba Cezeri, “Bana haber verdiklerinde hemen geldim. Çocuklarım hastanede perişan haldelerdi. Ne konuşsam bilemiyorum. Duruma üzüldüm ama Allah’tan geldi, buna da şükür. Çocuklarımdan birisinin eli kırık, diğerinin de yüzünde yaralanma var” diye konuştu.

"Mal mülk gitsin önemli değil, çocuklarıma bir şey olmasın"

Baba Cezeri, çocuklarının iyi durumda olduğunu belirterek, "Hastaneye gittim gördüm, çok şükür durumları iyi. Allah, devletten razı olsun. Allah’tan gelen bir durum karşı gelemeyiz. Çocuklarıma bir şey olmasın, mal mülk gitsin önemli değil. Bu dünyada çocuklar yanımda olsun, başka bir şey istemem" şeklinde konuştu.

"Başımıza ilk defa böyle bir şey geldi"

Suriyeli ailenin komşularından olan ve olay anında müdahalede bulunan Mehmet Bulut ise, “Olayı gördüm, saat 04.00 civarlarında yaşandı. Burada bulunan istinat duvarı suların etkisiyle evin üzerine doğru yıkıldı. Altında 4 kişilik bir aile kaldı, biz kendi imkanlarımızla ilk anda kurtardık. Sonrasında ekiplere haber verdik ve geldiler. Çocuklar zarar gördü ve biz paniğe kapıldık. Başımıza ilk defa böyle bir şey geldi ve korktuk” ifadelerini kullandı.