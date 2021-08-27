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Finike’de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya’nın Finike ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan süren müdahaleler ile 2 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Asayiş 27.08.2021, 15:33
Finike’de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya’nın Finike ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan süren müdahaleler ile 2 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Yangın, Finike ilçesine bağlı Dağbağ Mahallesi’nde saat 10.30 civarında başladı. Dumanları gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Karadan itfaiye ekiplerini, havadan da Orman İşletme Müdürlüğüne ait helikopterle süren söndürme çalışmaları 2 saat sonunda tamamlandı. Yangının çıkma nedeni bilinmezken, soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Yangında ilgili Finike Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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