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Fındıklıktaki konteyner alev alev yandı, patlayan tüpler korkuttu

SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE FINDIK BAHÇESİNDE BULUNAN BİR KONTEYNER, ÇIKAN YANGINDA ALEV ALEV YANDI. KONTEYNER İÇİNDE PATLAYAN PİKNİK TÜPLERİ PANİĞE NEDEN OLDU.

Asayiş 16.10.2020, 18:37
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Fındıklıktaki konteyner alev alev yandı, patlayan tüpler korkuttu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde fındık bahçesinde bulunan bir konteyner, çıkan yangında alev alev yandı. Konteyner içinde patlayan piknik tüpleri paniğe neden oldu.

Yangın, Akyazı ilçesi Çıldırlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, L.Ö.’ye ait fındık bahçesinde bulunan konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangının büyümesi sonrasında alev alev yanan konteyner içinde bulunan piknik tüplerinin patlaması ise paniğe neden oldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek söndürürken konteyner kullanılamaz hale geldi.

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